Гец Валерий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГец Валерий Борисович

Гец Валерий Борисович

Место рождения

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

09.04.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ОЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гец Андрей Валерьевич

Мать ребёнка: Гец Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гец Юлия Валерьевна

Мать ребёнка: Гец Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гец Олег Валерьевич

Мать ребёнка: Гец Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гец Татьяна Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close