Гец Валерий Борисович
Место рождения
Дата рождения09.04.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гец Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гец Юлия Валерьевна
Мать ребёнка: Гец Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гец Олег Валерьевич
Мать ребёнка: Гец Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гец Татьяна Николаевна