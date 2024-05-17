Горда Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1974
Отец: Горда Иван Иванович
Рождение ребёнка
?.08.?
Дочь: Горда Александра Ивановна
Мать ребёнка: Субботина Тоня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Субботина Тоня
Рождение ребёнка
10.07.1998
Мать ребёнка: Субботина Тоня
Рождение ребёнка
19.10.2001
Сын: Горда Иван Иванович
Мать ребёнка: Субботина Тоня
Рождение ребёнка
25.06.2014
Мать ребёнка: Субботина Тоня