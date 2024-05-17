Горда Иван Иванович 26.08.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГорда Иван Иванович

Горда Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1974

Отец: Горда Иван Иванович

Мать: Машанова Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
?.08.?

Дочь: Горда Александра Ивановна

Мать ребёнка: Субботина Тоня

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Тоня

Рождение ребёнка
10.07.1998

Сын: Горда Сергей Иванович

Мать ребёнка: Субботина Тоня

Рождение ребёнка
19.10.2001

Сын: Горда Иван Иванович

Мать ребёнка: Субботина Тоня

Рождение ребёнка
25.06.2014

Сын: Горда Матвей Иванович

Мать ребёнка: Субботина Тоня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.