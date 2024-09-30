Раппу (Ниукканен) Анна Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1909
Сын: Раппу Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Раппу Матвей Иванович
Рождение ребёнка
15.09.1912
Дочь: (Раппу) Ольга Матвеевна
Отец ребёнка: Раппу Матвей Иванович
Рождение ребёнка
22.03.1915
Сын: Раппу Суло Матвеевич
Отец ребёнка: Раппу Матвей Иванович
Смерть
Неизвестно