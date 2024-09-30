Раппу (Ниукканен) Анна Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раппу (Ниукканен) Анна Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раппу Матвей Иванович

Рождение ребёнка
25.03.1909

Сын: Раппу Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Раппу Матвей Иванович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1912

Дочь: (Раппу) Ольга Матвеевна

Отец ребёнка: Раппу Матвей Иванович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
22.03.1915

Сын: Раппу Суло Матвеевич

Отец ребёнка: Раппу Матвей Иванович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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