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Прасковья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

После 1830

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Филипп Лазарев

Отец ребёнка: Лазарь Алексеев

Рождение ребёнка
1815

Сын: Петр Лазарев

Отец ребёнка: Лазарь Алексеев

Упоминание
1830
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1596 (1830г.) | Исповедная ведомость Рузской округи села Васильевского церкви Рождества пресвятыя Богородицы вотчи... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазарь Алексеев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1830
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
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