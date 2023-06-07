Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиПосле 1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1812
Сын: Филипп Лазарев
Отец ребёнка: Лазарь Алексеев
Рождение ребёнка
1815
Сын: Петр Лазарев
Отец ребёнка: Лазарь Алексеев
Упоминание
1830
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1596 (1830г.) | Исповедная ведомость Рузской округи села Васильевского церкви Рождества пресвятыя Богородицы вотчи... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лазарь Алексеев
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1830
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)