Зинченко Александр
Место рожденияРакитянский р-н, с. Илек-Кошары, Белгородская обл, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий на заводе
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зинченко (Егорова) Татьяна Павловна
Смерть
Неизвестно