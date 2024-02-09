Зинченко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинченко Александр

Место рождения

Ракитянский р-н, с. Илек-Кошары, Белгородская обл, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинченко (Егорова) Татьяна Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
рабочий на заводе
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинченко (Егорова) Татьяна Павловна

Смерть
Неизвестно

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