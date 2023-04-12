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(Киселева) Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

1864

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1835

Муж: Киселев Иван Диомидович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Киселев Иван Диомидович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Киселев Иван Диомидович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Гарелина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Киселев Иван Диомидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Василий

Отец ребёнка: Киселев Иван Диомидович

Смерть
1864
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