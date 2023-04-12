(Киселева) Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1835
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Киселев Иван Диомидович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Киселев Иван Диомидович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Гарелина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Киселев Иван Диомидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Василий
Отец ребёнка: Киселев Иван Диомидович
Смерть
1864