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Суровцов Илья Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1735 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1762 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Суровцов Афанасий

Мать: не указана

Работа или профессия
1799
Бережная Слободка, Бережно-Слободская волость, Тотемский уезд
Отрешен от должности диакон Христорождественской Брусенской церкви Тотемского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суровцова Александра Степановна

Смерть
Неизвестно
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