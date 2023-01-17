Суровцов Илья Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Суровцов Афанасий
Мать: не указана
Работа или профессия
1799
Бережная Слободка, Бережно-Слободская волость, Тотемский уезд
Отрешен от должности диакон Христорождественской Брусенской церкви Тотемского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно