Кузнецова (Рябова) Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Рябова) Ирина Александровна

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

21.04.1959

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1959

Отец: Рябов Александр Петрович

Мать: Рябова Мария Акимовна

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.02.1980

Дочь: Виктория Николаевна

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Сергеевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.07.1986

Сын: Кузнецов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Сергеевич

Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край
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