Кузнецова (Рябова) Ирина Александровна
Место рождения
Дата рождения21.04.1959
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1959
Отец: Рябов Александр Петрович
Мать: Рябова Мария Акимовна
Рождение ребёнка
24.02.1980
Дочь: Виктория Николаевна
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Сергеевич
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.07.1986
Сын: Кузнецов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Сергеевич
Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край