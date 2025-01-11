Корнилов Афанасий Осипович 13.01.1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Корнилов Афанасий Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1814

Дата смерти

15.12.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1814

Отец: Корнилов Осип Корнилов

Мать: Корнилова (Кочеткова) Мавра Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнилова (Морозова) Домна Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнилова (Корнилова) Агриппина Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнилов Федор Афанасьевич

Мать ребёнка: Корнилова (Морозова) Домна Филипповна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Корнилов Нестор Афанасьевич

Мать ребёнка: Корнилова (Морозова) Домна Филипповна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Корнилов Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Корнилов Тимофей Афанасиевич

Мать ребёнка: Корнилова (Морозова) Домна Филипповна

д. Губернская Екатеринбургский уезд Пермской губернии
Рождение ребёнка
1855

Сын: Корнилов Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Корнилова (Морозова) Домна Филипповна

Рождение ребёнка
13.02.1857

Дочь: Корнилова Ефросинья Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
15.12.1892

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