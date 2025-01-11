Корнилов Афанасий Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1814
Дата смерти15.12.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1814
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнилова (Корнилова) Агриппина Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнилов Федор Афанасьевич
Мать ребёнка: Корнилова (Морозова) Домна Филипповна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Корнилов Нестор Афанасьевич
Мать ребёнка: Корнилова (Морозова) Домна Филипповна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Корнилов Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Корнилов Тимофей Афанасиевич
Мать ребёнка: Корнилова (Морозова) Домна Филипповна
д. Губернская Екатеринбургский уезд Пермской губернии
Рождение ребёнка
1855
Сын: Корнилов Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Корнилова (Морозова) Домна Филипповна
Рождение ребёнка
13.02.1857
Дочь: Корнилова Ефросинья Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
15.12.1892