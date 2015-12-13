Николаенко Василий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1940
Дата смерти13.12.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаенко Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Николаенко (Фесенко) Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1963
Дочь: Климова (Николаенко) Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Николаенко (Фесенко) Евдокия Петровна
Конотоп, Сумська область
Смерть
13.12.2015