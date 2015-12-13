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Николаенко Василий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1940

Дата смерти

13.12.2015

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1940

Отец: Николаенко Максим Сидорович

Мать: Николаенко Матрена Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаенко Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Николаенко (Фесенко) Евдокия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаенко (Фесенко) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
05.05.1963

Дочь: Климова (Николаенко) Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Николаенко (Фесенко) Евдокия Петровна

Конотоп, Сумська область
Смерть
13.12.2015

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