Письменская Валентина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1956
Рождение ребёнка
18.05.1981
Сын: Письменский Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Письменский Николай Васильевич
Рождение ребёнка
18.05.1981
Сын: Письменский Виталий Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.12.1984
Дочь: Кашукоева Лилия Николаевна
Отец ребёнка: Письменский Николай Васильевич