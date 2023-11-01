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Письменская Валентина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1956

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1956

Отец: Зюба Виктор Константинович

Мать: Терехова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
18.05.1981

Сын: Письменский Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Письменский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
18.05.1981

Сын: Письменский Виталий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.12.1984

Дочь: Кашукоева Лилия Николаевна

Отец ребёнка: Письменский Николай Васильевич

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