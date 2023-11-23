Коваленская (Морошкина) Надежда Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленская (Морошкина) Надежда Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1909

Пол

Женский

Отец

1804 г.р.

Мать

Муж

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Дети

1874 г.р.
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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.04.1874

Сын: Коваленский Михаил Николаевич

Отец ребёнка: ?

Рождение
1909

Отец: Морошкин Федор Лукич

Мать: Морошкина (Оранская) Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Смерть
1909

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