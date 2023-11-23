Коваленская (Морошкина) Надежда Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1909
ПолЖенский
Отец
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.04.1874
Сын: Коваленский Михаил Николаевич
Отец ребёнка: ?
Рождение
1909
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Смерть
1909