Седова (Шардина) Любовь Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шардин Андрей Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Седов Иван Иванович
Отец ребёнка: Седов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Седова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Седов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Седов Иван Иванович