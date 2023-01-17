Седова (Шардина) Любовь Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седова (Шардина) Любовь Андреевна

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шардин Андрей Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седов Иван Иванович

Отец ребёнка: Седов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Седов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седов Иван Иванович

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