Шиверских (Константинова) Дарья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиверских (Константинова) Дарья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741 ст.

Дата смерти

?.07.1798 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1743 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1752 ст.

Сын: Шиверских Прокопий Алексеевич

Отец ребёнка: Шиверских Алексей

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1759 ст.

Сын: Шиверских Трифон Алексеевич

Отец ребёнка: Шиверских Алексей

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.

Сын: Шиверских Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Шиверских Алексей

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1763 ст.

Сын: Шиверских Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Шиверских Алексей

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №258, стр. 51
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиверских Алексей

Упоминание
Неизвестно
Смерть
?.07.1798 ст.
Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Вдова Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
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