Шиверских (Константинова) Дарья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741 ст.
Дата смерти?.07.1798 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1741 ст.
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1752 ст.
Сын: Шиверских Прокопий Алексеевич
Отец ребёнка: Шиверских Алексей
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1759 ст.
Сын: Шиверских Трифон Алексеевич
Отец ребёнка: Шиверских Алексей
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.
Сын: Шиверских Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Шиверских Алексей
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1763 ст.
Сын: Шиверских Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Шиверских Алексей
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №258, стр. 51
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шиверских Алексей
Упоминание
Неизвестно
Смерть
?.07.1798 ст.
Вдова Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190