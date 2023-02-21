Поляков Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1891 ст.
Крещение
08.07.1891 ст.
Церковь св. мучеников Флора и Лавра села Фроловское в Юхти. Восприемники: брат его родной Фёдор Георгиевич Поляков и Новосельской волости, д. Павлово крестьянская девица Мария Ивановна А(?)ва. Источни... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно