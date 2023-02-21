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Поляков Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1867 и 1869 г.р.

Мать

Между 1866 и 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1891 ст.

Отец: Поляков Григорий Георгиевич (Егорович)

Мать: Полякова Елизавета Ивановна

Крещение
08.07.1891 ст.
Церковь св. мучеников Флора и Лавра села Фроловское в Юхти. Восприемники: брат его родной Фёдор Георгиевич Поляков и Новосельской волости, д. Павлово крестьянская девица Мария Ивановна А(?)ва. Источни... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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