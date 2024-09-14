Брежнев Федор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрежнев Федор Павлович

Брежнев Федор Павлович

avatar

Место рождения

Оренбург?деревня Кузьминовка

Дата рождения

1898

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Брежнев Павел

Мать: Екатерина

Портной | Жили в Оренбурге ул Культурная 20
Рождение ребёнка
04.05.1927

Сын: Брежнев Алексей Федорович

Мать ребёнка: Брежнева (Болучевских) Татьяна Максимовна

ДЕРЕВНЯ КУЗЬМИНОВКА ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ И ЛЮДИ, ЖИВШИЕ В НЕЙ | 27.03.2015В этой статье описывается территориальная принадлежность Кузьминовки в разное время, ее современное состоян... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.