Брежнев Федор Павлович
Место рожденияОренбург?деревня Кузьминовка
Дата рождения1898
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Брежнев Павел
Мать: Екатерина
Портной | Жили в Оренбурге ул Культурная 20
Рождение ребёнка
04.05.1927
Сын: Брежнев Алексей Федорович
Мать ребёнка: Брежнева (Болучевских) Татьяна Максимовна
ДЕРЕВНЯ КУЗЬМИНОВКА ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ И ЛЮДИ, ЖИВШИЕ В НЕЙ | 27.03.2015В этой статье описывается территориальная принадлежность Кузьминовки в разное время, ее современное состоян... Показать все