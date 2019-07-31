Самоловов Анатолий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловов Анатолий Николаевич

Место рождения

с.Уват, Уватский район

Дата рождения

29.04.1969

Дата смерти

31.07.2019

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

1932 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1969

Отец: Самоловов Николай Кузьмич

Мать: Самоловова (Неумоева) Александра Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.11.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
31.07.2019

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