Романов Пётр Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
13.10.1891 ст.
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Крестный сын: Шеин Яков Акимович из села с.Митрофаново, Митрофановской волости, Чембарского уезда, Пензенской губернии
Смерть
Неизвестно