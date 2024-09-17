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Романов Пётр Николаевич

Место рождения

Шереметьево, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шереметьево, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Восприемник
13.10.1891 ст.
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Крестный сын: Шеин Яков Акимович из села с.Митрофаново, Митрофановской волости, Чембарского уезда, Пензенской губернии
Смерть
Неизвестно

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