Богоявленская (Косоротова) Наталья Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богоявленская (Косоротова) Наталья Давыдовна

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Место рождения

Малая Сергиевка, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

20.09.1890

Дата смерти

20.09.1985

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1890

Отец: Косоротов Давыд Тихонович

Мать: Косоротова Анна Герасимовна

Малая Сергиевка, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
21.02.1915

Дочь: Лактионова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Богоявленский Сергей Петрович

Малая Сергиевка, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Богоявленский Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Богоявленский Сергей Петрович

Рождение ребёнка
10.11.1922

Сын: Богоявленский Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Богоявленский Сергей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богоявленский Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богоявленский Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Богоявленский Сергей Петрович

Смерть
20.09.1985
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