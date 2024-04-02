Богоявленская (Косоротова) Наталья Давыдовна
Место рождения
Дата рождения20.09.1890
Дата смерти20.09.1985
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1890
Рождение ребёнка
21.02.1915
Дочь: Лактионова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Богоявленский Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Богоявленский Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Богоявленский Сергей Петрович
Рождение ребёнка
10.11.1922
Сын: Богоявленский Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Богоявленский Сергей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богоявленский Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Богоявленский Сергей Петрович
Смерть
20.09.1985