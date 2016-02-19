Шершнев Виктор Ефстафьевич
Место рожденияс. Терпенье(Украина)
Дата рождения1945
Дата смерти19.02.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Терпенье(Украина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Терпенье(Украина)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
19.02.2016
Похороны
Неизвестно
с.Терпенье