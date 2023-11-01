Тишков Николай Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишков Николай Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тишков Тимофей Николаевич

Мать ребёнка: Тишкова Кристина Прокоповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косяченко (Тишкова) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Тишкова Кристина Прокоповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тишков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Тишкова Кристина Прокоповна

Смерть
1944

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