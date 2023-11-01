Тишков Николай Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тишков Тимофей Николаевич
Мать ребёнка: Тишкова Кристина Прокоповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косяченко (Тишкова) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Тишкова Кристина Прокоповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тишкова Кристина Прокоповна
Смерть
1944