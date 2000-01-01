Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.?

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1975

Дочь: Быстрицкая Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Быстрицкий Виктор Леонтьевич

Рождение ребёнка
07.11.1976

Сын: Быстрицкий Владимир Викторович

Отец ребёнка: Быстрицкий Виктор Леонтьевич

Рождение ребёнка
24.07.1986

Сын: Быстрицкий Александр Викторович

Отец ребёнка: Быстрицкий Виктор Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быстрицкий Виктор Леонтьевич

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