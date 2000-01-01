Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1975
Дочь: Быстрицкая Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Быстрицкий Виктор Леонтьевич
Рождение ребёнка
07.11.1976
Сын: Быстрицкий Владимир Викторович
Отец ребёнка: Быстрицкий Виктор Леонтьевич
Рождение ребёнка
24.07.1986
Сын: Быстрицкий Александр Викторович
Отец ребёнка: Быстрицкий Виктор Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно