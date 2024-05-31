Журина / Разина Дарья Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиМежду 1855 и 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1822
Дочь: (Журина/Разина) Ульяна Разина/
Отец ребёнка: Журин / Разин / Андреев Михаил Разин / Андреев/
Попадьино, Дмитровский, Московская область
Смерть
Между 1855 и 1857