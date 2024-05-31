Журина / Разина Дарья Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖурина / Разина Дарья Елисеевна

Журина / Разина Дарья Елисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Между 1855 и 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журин / Разин / Андреев Михаил Разин / Андреев/

Рождение ребёнка
23.12.1822

Дочь: (Журина/Разина) Ульяна Разина/

Отец ребёнка: Журин / Разин / Андреев Михаил Разин / Андреев/

Попадьино, Дмитровский, Московская область
Смерть
Между 1855 и 1857

Мы используем куки для улучшения работы сайта.