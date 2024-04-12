Илья Антонович
Место рождения
Дата рождения1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1860 ст.
Бракосочетание
06.02.1887 ст.
Жена: Матрона Никифоровна
Афанасьевская церковь 06.02.1887 Чермы крестьянин Илья Антонович Редьковщина крестьянская дочь Матрона Никифоровна по жениху Сорокина Гора крестьянин Федор Никитич по жениху Хохлово крестьянин Ефим... Показать все
Восприемник
28.02.1888 ст.
Афанасьевская церковь 28.02.1888 Калихновщины Василий Матфеевич Калихновщины отец крестьянин Матфей Никифорович Калихновщины мать жена Агафия Григорьевна Чермы крестьянин Илья Антонович Байдаково ... Показать все
Рождение ребёнка
17.11.1888 ст.
Сын: Александр Ильич
Мать ребёнка: Матрона Никифоровна
Афанасьевская церковь 17.11.1888 Чермы Александр Ильич Чермы отец крестьянин Илья Антонович Чермы мать жена Матрона Никифоровна Хохлово крестьянский сын Фока Ефимович Чермы крестьянская дочь Елен... Показать все
Рождение ребёнка
10.07.1890
Сын: Иван Ильич
Мать ребёнка: Матрона Никифоровна
Афанасьевская церковь 10.07.1890 Чермы Иван Ильич Чермы отец крестьянин Илья Антонович Чермы мать жена Матрона Никифоровна Хохлово крестьянский сын Фок Ефимович Чермы крестьянская дочь Елена Антоно... Показать все
Рождение ребёнка
21.11.1891 ст.
Дочь: Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Матрона Никифоровна
Афанасьевская церковь 21.11.1891 Чермы Екатерина Ильинична Чермы отец крестьянин Илья Антонович Чермы мать жена Матрона Никифоровна Хохлово крестьянин Афанасий Ефимович Чермы крестьянская девица Ел... Показать все
Восприемник
31.12.1895 ст.
Афанасьевская церковь 31.12.1895 Калихновщины Василий Андреевич Калихновщины отец крестьянин Андрей Никифорович Калихновщины мать жена Елизавета Петровна Чермы крестьянин Илья Антонович Калихновщ... Показать все
Восприемник
20.04.1901 ст.
Афанасьевская церковь 20.04.1901 Калихновщина Пелагия Матфеевна Калихновщины отец крестьянин Матфей Никифорович Калихновщины мать жена Агапия Григорьевна Чермы крестьянин Илья Антонович Байдаково... Показать все
Смерть
Неизвестно