Захаренко Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти11.01.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1909
Дочь: Богаткина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Захаренко Иванова Анна Степановна
Енисейская губерния, Ачинский уезд, Даурская волость, деревня Александровка
Смерть
11.01.1946
г. Сталинск. Кемеровская область