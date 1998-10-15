Захаренко Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаренко Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

11.01.1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1909

Дочь: Богаткина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Захаренко Иванова Анна Степановна

Енисейская губерния, Ачинский уезд, Даурская волость, деревня Александровка
Смерть
11.01.1946
г. Сталинск. Кемеровская область
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