Слугинов Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1884
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1884 по 1886
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1886 по 1897
Смерть
1897