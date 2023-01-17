Слугинов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слугинов Николай Петрович

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Место рождения

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

1897

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
По 1884
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1884 по 1886
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1886 по 1897
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1897
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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