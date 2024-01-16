Ножнин Семён Логинович (Логгинович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ножнин Семён Логинович (Логгинович)

Место рождения

д. Исакова Гора

Дата рождения

1673

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: Ножнин Логин (Логгин) Кириллович

Мать: ?

д. Исакова Гора
Рождение ребёнка
1721

Сын: Ножнин Агафон Семёнович

Мать ребёнка: Ножнина Макрина Ивановна

д. Исаково
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Ефросинья Семёновна

Мать ребёнка: Ножнина Макрина Ивановна

д. Исакова Гора
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ножнина Макрина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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