Ножнин Семён Логинович (Логгинович)
Место рожденияд. Исакова Гора
Дата рождения1673
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673
Отец: Ножнин Логин (Логгин) Кириллович
Мать: ?
д. Исакова Гора
Рождение ребёнка
1721
Мать ребёнка: Ножнина Макрина Ивановна
д. Исаково
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Ефросинья Семёновна
Мать ребёнка: Ножнина Макрина Ивановна
д. Исакова Гора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ножнина Макрина Ивановна
Смерть
Неизвестно