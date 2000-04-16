Черных (Беломытцева) Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных (Беломытцева) Анастасия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1923

Дата смерти

16.04.2000

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

Муж

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1923

Отец: Беломытцев Дмитрий Парфирьевич

Мать: Беломытцева Анна Артемьевна

Рождение ребёнка
08.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черных Иван Иванович

Рождение ребёнка
01.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черных Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черных Иван Иванович

Смерть
16.04.2000
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