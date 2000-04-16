Черных (Беломытцева) Анастасия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1923
Дата смерти16.04.2000
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1923
Рождение ребёнка
08.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черных Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черных Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черных Иван Иванович
Смерть
16.04.2000