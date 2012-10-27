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Новиков Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1929

Дата смерти

27.10.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1929

Отец: Новиков Алексей Карпович

Мать: Новикова Екатерина Агеевна

Рождение ребёнка
14.04.1956

Дочь: Федосенко Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Новикова Раиса Григорьевна

Осиновка, Мстиславский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
17.08.1961

Дочь: Жакович Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Новикова Раиса Григорьевна

Осиновка, Мстиславский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Раиса Григорьевна

Смерть
27.10.2012
Осиновка, Мстиславский район, Могилёвская область
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