Новиков Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1929
Дата смерти27.10.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1929
Рождение ребёнка
14.04.1956
Дочь: Федосенко Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Новикова Раиса Григорьевна
Рождение ребёнка
17.08.1961
Дочь: Жакович Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Новикова Раиса Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.10.2012