Шахова (Чикина) Нина
Место рожденияБогородск (Ногинск)
Дата рождения07.12.1924
Дата смерти17.03.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1924
Отец: Чикин Петр Красноармеец
Мать: Чикина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Между 1942 и 1946
Промышленно Экономический Техникум Министерства легкой промышленности Союза ССР
Рождение ребёнка
06.10.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шахов Георгий Яковлевич
Смерть
17.03.2009
Похороны
Неизвестно