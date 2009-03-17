Шахова (Чикина) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахова (Чикина) Нина

Место рождения

Богородск (Ногинск)

Дата рождения

07.12.1924

Дата смерти

17.03.2009

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1924

Отец: Чикин Петр Красноармеец

Мать: Чикина Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шахов Георгий Яковлевич

Образование
Между 1942 и 1946
Промышленно Экономический Техникум Министерства легкой промышленности Союза ССР
Рождение ребёнка
06.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шахов Георгий Яковлевич

Смерть
17.03.2009
Похороны
Неизвестно

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