Михаил Терентьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712 ст.
Дата смерти06.12.1773 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712 ст.
Отец: Терентий Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1747 ст.
Сын: Алексей Михайлов
Мать ребёнка: Пелагея Федорова
Смерть
06.12.1773 ст.
Причина смерти не указана