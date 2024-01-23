Михаил Терентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Терентьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712 ст.

Дата смерти

06.12.1773 ст.

Пол

Мужской

Отец

1672 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1722 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712 ст.

Отец: Терентий Петров

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Федорова

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Пелагея Федорова

Рождение ребёнка
1747 ст.

Сын: Алексей Михайлов

Мать ребёнка: Пелагея Федорова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
06.12.1773 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти не указана

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