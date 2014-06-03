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Назмутдинов Самир Радифович
Назмутдинов Самир Радифович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.06.2014
Пол
Мужской
Отец
Назмутдинов Радиф
1986 г.р.
Мать
Шайбакова Юлия Рафатовна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.2014
Отец:
Назмутдинов Радиф
Мать:
Шайбакова Юлия Рафатовна
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