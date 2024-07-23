Неизвестный
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно