Тютюнник Алексей Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тютюнник Алексей Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1911

Дата смерти

01.02.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЖК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1911

Отец: Тютюнник Гаврилий Исакович

Мать: Тютюнник Софья Адреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тютюнник Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Тютюнник Елизавета Родигоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тютюнник Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Тютюнник Елизавета Родигоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тютюнник Лида Алексеевна

Мать ребёнка: Тютюнник Елизавета Родигоновна

Рождение ребёнка
27.04.1936

Дочь: Захарченко (Тютюнник) Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Тютюнник Елизавета Родигоновна

Жданы, Полтавська область
Смерть
01.02.1993

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