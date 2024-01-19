Тютюнник Алексей Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1911
Дата смерти01.02.1993
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тютюнник Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Тютюнник Елизавета Родигоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тютюнник Елизавета Родигоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тютюнник Лида Алексеевна
Мать ребёнка: Тютюнник Елизавета Родигоновна
Рождение ребёнка
27.04.1936
Дочь: Захарченко (Тютюнник) Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Тютюнник Елизавета Родигоновна
Жданы, Полтавська область
Смерть
01.02.1993