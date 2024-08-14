Щербакова(Донская) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Щербаков Савелий Федулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Щербаков Савелий Федулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Щербаков) Раиса Савельевна
Отец ребёнка: Щербаков Савелий Федулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Щербакова) Анастасия Савельевна
Отец ребёнка: Щербаков Савелий Федулович
Рождение ребёнка
23.02.1902
Сын: Щербаков Александр (Красноармеец) Савельевич
Отец ребёнка: Щербаков Савелий Федулович
Смерть
Неизвестно