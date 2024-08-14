Щербакова(Донская) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова(Донская) Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Иван Савельевич

Отец ребёнка: Щербаков Савелий Федулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Петр Савельевич

Отец ребёнка: Щербаков Савелий Федулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Щербаков) Раиса Савельевна

Отец ребёнка: Щербаков Савелий Федулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Щербакова) Анастасия Савельевна

Отец ребёнка: Щербаков Савелий Федулович

Рождение ребёнка
23.02.1902

Сын: Щербаков Александр (Красноармеец) Савельевич

Отец ребёнка: Щербаков Савелий Федулович

Смерть
Неизвестно

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