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Ксения Иванова

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Место рождения

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
01.11.1874

Муж: Захаров Яков Максимов

ПЖ: с. Никольского крестьяне Николай Иванов и Тарас Самуилов. ПН: с. Никольского крестьянин Яков Никитин и д. Озерки крестьянин Андрей Иванов.
Рождение ребёнка
14.03.1876

Сын: Захаров Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Захаров Яков Максимов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.01.1878

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Захаров Яков Максимов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.12.1879

Дочь: Анастасия Яковлева

Отец ребёнка: Захаров Яков Максимов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.11.1886

Сын: Захаров Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Захаров Яков Максимов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Захаров Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Захаров Яков Максимов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.05.1897

Сын: Захаров Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Захаров Яков Максимов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.04.1899

Сын: Захаров Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Захаров Яков Максимов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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