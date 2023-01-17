Ксения Иванова
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1874
ПЖ: с. Никольского крестьяне Николай Иванов и Тарас Самуилов. ПН: с. Никольского крестьянин Яков Никитин и д. Озерки крестьянин Андрей Иванов.
Рождение ребёнка
14.03.1876
Отец ребёнка: Захаров Яков Максимов
Рождение ребёнка
17.01.1878
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Захаров Яков Максимов
Рождение ребёнка
18.12.1879
Дочь: Анастасия Яковлева
Отец ребёнка: Захаров Яков Максимов
Рождение ребёнка
12.11.1886
Сын: Захаров Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Захаров Яков Максимов
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Захаров Яков Максимов
Рождение ребёнка
21.05.1897
Отец ребёнка: Захаров Яков Максимов
Рождение ребёнка
?.04.1899
Сын: Захаров Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Захаров Яков Максимов
Смерть
Неизвестно