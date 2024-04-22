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Петрова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: А а а

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Иван

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Михаил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.01.1927

Сын: Петров Василий Васильевич

Отец ребёнка: Петров Василий

Смерть
1967

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