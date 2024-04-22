Петрова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: А а а
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Иван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Михаил
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.01.1927
Сын: Петров Василий Васильевич
Отец ребёнка: Петров Василий
Смерть
1967