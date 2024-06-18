Березин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1962
Сын: Березин Юрий
Мать ребёнка: Березина (Власова) Просковья
зПам.Пар.Коммуны Бор Горьковской
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
затонПамяти парижской коммуны Борский Нижегородская