Березин Павел Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБерезин Павел

Березин Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березина (Власова) Просковья

Рождение ребёнка
08.03.1962

Сын: Березин Юрий

Мать ребёнка: Березина (Власова) Просковья

зПам.Пар.Коммуны Бор Горьковской
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
затонПамяти парижской коммуны Борский Нижегородская

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