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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1668
Сын: Корзников Евлампий Дмитриевич
Отец ребёнка: Корзников Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1668
Сын: Корзников Аничка (Анисим) Дмитриевич
Отец ребёнка: Корзников Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1670
Сын: Корзников Роман Дмитриевич
Отец ребёнка: Корзников Дмитрий Дмитриевич