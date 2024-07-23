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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1668

Сын: Корзников Евлампий Дмитриевич

Отец ребёнка: Корзников Дмитрий Дмитриевич

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1668

Сын: Корзников Аничка (Анисим) Дмитриевич

Отец ребёнка: Корзников Дмитрий Дмитриевич

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1670

Сын: Корзников Роман Дмитриевич

Отец ребёнка: Корзников Дмитрий Дмитриевич

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

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