Кузнецов (Дмитрев, Артамонов) Иван Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов (Дмитрев, Артамонов) Иван Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796

Отец: Кузнецов (артамонов) Федор Дмитрев

Мать: Кузнецова Лукерья Егорова

Рождение ребёнка
10.09.1814

Дочь: Надежда Иванова

Мать ребёнка: Дмитрева (артамонова) Прасковья

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1815

Сын: Дмитрев Сергей Иванов

Мать ребёнка: Дмитрева (артамонова) Прасковья

Рождение ребёнка
22.07.1816

Сын: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Евдоким Иванов

Мать ребёнка: Дмитрева (артамонова) Прасковья

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.11.1823

Сын: Дмитрев (артамонов) Андрей Иванов

Мать ребёнка: Дмитрева (артамонова) Прасковья

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитрева (артамонова) Прасковья

Смерть
Неизвестно
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