Кузнецов (Дмитрев, Артамонов) Иван Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796
Рождение ребёнка
10.09.1814
Дочь: Надежда Иванова
Мать ребёнка: Дмитрева (артамонова) Прасковья
Рождение ребёнка
Вычислено 1815
Мать ребёнка: Дмитрева (артамонова) Прасковья
Рождение ребёнка
22.07.1816
Сын: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Евдоким Иванов
Мать ребёнка: Дмитрева (артамонова) Прасковья
Рождение ребёнка
13.11.1823
Сын: Дмитрев (артамонов) Андрей Иванов
Мать ребёнка: Дмитрева (артамонова) Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно