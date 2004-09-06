Белов Владимир Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1938
Дата смерти14.09.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1938
Отец: Белов Валентин Иванович
Мать: Белова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
23.06.1963
Дочь: Юрина Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Белова Лидия Ивановна
Селитьба, Сосновский район
Рождение ребёнка
19.12.1964
Селитьба, Сосновский район, Горьковскаяобласть
Рождение ребёнка
30.11.1968
Селитьба, Сосновский район, Горьковской область
Рождение ребёнка
17.12.1972
Смерть
14.09.1980