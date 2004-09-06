Белов Владимир Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Владимир Валентинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1938

Дата смерти

14.09.1980

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1919 г.р.

Дети

1963 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1938

Отец: Белов Валентин Иванович

Мать: Белова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
23.06.1963

Дочь: Юрина Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Белова Лидия Ивановна

Селитьба, Сосновский район
Рождение ребёнка
19.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова Лидия Ивановна

Селитьба, Сосновский район, Горьковскаяобласть
Рождение ребёнка
30.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова Лидия Ивановна

Селитьба, Сосновский район, Горьковской область
Рождение ребёнка
17.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова Лидия Ивановна

Смерть
14.09.1980
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