Кобранова Любовь Николавна
женский, родилась 01.05.1939
умерла 23.08.2004
МатьБоярская Анна (Хана) Семёновна14.11.1914 г.р.
ОтецКобранов Николай Александрович22.05.1910 г.р.
Дети
Ларина (Шурыгина) Юлия Вячеславовна02.12.1969 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.12.1969
Дочь: Ларина (Шурыгина) Юлия Вячеславовна
Отец ребёнка: Шурыгин Вячеслав Федорович
Смерть
23.08.2004