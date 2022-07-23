Кобранова Любовь Николавна 01.05.1939 — найти родственников по фамилии на Familio

Кобранова Любовь Николавна

Автор
АЛ
Ларина А.

женский, родилась 01.05.1939

умерла 23.08.2004

Мать
Боярская Анна (Хана) Семёновна14.11.1914 г.р.
Отец
Кобранов Николай Александрович22.05.1910 г.р.
Дети
Ларина (Шурыгина) Юлия Вячеславовна02.12.1969 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1939

Отец: Кобранов Николай Александрович

Мать: Боярская Анна (Хана) Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.12.1969

Дочь: Ларина (Шурыгина) Юлия Вячеславовна

Отец ребёнка: Шурыгин Вячеслав Федорович

Смерть
23.08.2004

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