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Егоров Александр Геннадьевич
Егоров Александр Геннадьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.06.1959
Пол
Мужской
Отец
Егоров Геннадий Иванович
1930 г.р.
Мать
Егорова Зинаида Михайловна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1959
Отец:
Егоров Геннадий Иванович
Мать:
Егорова Зинаида Михайловна
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