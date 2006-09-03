Макшанова (Новожёнова) Светлана Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макшанова (Новожёнова) Светлана Михайловна

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Место рождения

СССР

Дата рождения

27.02.1943

Дата смерти

03.09.2006

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1943

Отец: Новожонов Михаил Васильевич

Мать: Новожонова Наталья Николаевна

СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.12.1962

Дочь: Никифорова Марина Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.05.1965

Сын: Макшанов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Московская обл, город Электросталь
Смерть
03.09.2006

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