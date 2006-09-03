Макшанова (Новожёнова) Светлана Михайловна
Место рожденияСССР
Дата рождения27.02.1943
Дата смерти03.09.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1943
СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.12.1962
Дочь: Никифорова Марина Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.05.1965
Сын: Макшанов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Московская обл, город Электросталь
Смерть
03.09.2006