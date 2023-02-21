(Москвина) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Москвина) Мария Михайловна

(Москвина) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Москвин Михаил Липатович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вячеслав

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close