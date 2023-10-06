Улянченко Феодосия Киприановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.08.1892
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.08.1894
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.09.1896
Дочь: София Георгиевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.10.1898
Дочь: Параскева Георгиевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.01.1901
Дочь: Ксения Георгиевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.10.1904
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно