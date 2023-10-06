Улянченко Феодосия Киприановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улянченко Феодосия Киприановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1892

Сын: Уляченко Максим Егорович

Отец ребёнка: не указан

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.08.1894

Сын: Уляченко Семен Егорович

Отец ребёнка: не указан

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.09.1896

Дочь: София Георгиевна

Отец ребёнка: не указан

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.10.1898

Дочь: Параскева Георгиевна

Отец ребёнка: не указан

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.01.1901

Дочь: Ксения Георгиевна

Отец ребёнка: не указан

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.10.1904

Сын: Уляченко Яков Егорович

Отец ребёнка: не указан

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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