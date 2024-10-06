Макаренков Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаренков Дмитрий Александрович

Макаренков Дмитрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

11.07.1848 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Макаренков Александр Александрович

Мать: Макаренкова (Зиновьева) Анна Александрова

Бракосочетание
16.02.1823 ст.

Жена: Макаренкова (Шмаровкина) Пелагея Александровна

Женился Владычной слободы крестьянин Дмитрий Александров Макаренков, позвал за себя города Серпухова мещанскую дочь девицу Пелагею Александрову Шмаровкину, о коих обыск был с поручителями ЦГАМ ф. 203,... Показать все
Рождение ребёнка
1825

Сын: Макаренков Иоаким (Аким) Дмитриевич

Мать ребёнка: Макаренкова (Шмаровкина) Пелагея Александровна

Смерть
11.07.1848 ст.
От холеры Во время эпидемии холеры в июле 1848 г. в одной только Владычной слободе погибло 26 человек Через 8 дней после смерти жены от холеры ЦГАМ ф. 203, оп.745, д. 1773

Мы используем куки для улучшения работы сайта.