Макаренков Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти11.07.1848 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Бракосочетание
16.02.1823 ст.
Женился Владычной слободы крестьянин Дмитрий Александров Макаренков, позвал за себя города Серпухова мещанскую дочь девицу Пелагею Александрову Шмаровкину, о коих обыск был с поручителями ЦГАМ ф. 203,... Показать все
Рождение ребёнка
1825
Смерть
11.07.1848 ст.
От холеры Во время эпидемии холеры в июле 1848 г. в одной только Владычной слободе погибло 26 человек Через 8 дней после смерти жены от холеры ЦГАМ ф. 203, оп.745, д. 1773