Гетманская (Кашкарова) Галина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1941
Дата смерти16.03.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гетманский Виктор
Рождение ребёнка
22.11.1974
Сын: Гетманский Алексей Викторович
Отец ребёнка: Гетманский Виктор
Рождение ребёнка
29.08.1976
Дочь: Гетманская Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Гетманский Виктор
Смерть
16.03.2013