Гетманская (Кашкарова) Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гетманская (Кашкарова) Галина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1941

Дата смерти

16.03.2013

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1941

Отец: Кашкаров Алексей Георгиевич

Мать: Кашкарова (Васильева) Нина Евлампиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гетманский Виктор

Рождение ребёнка
22.11.1974

Сын: Гетманский Алексей Викторович

Отец ребёнка: Гетманский Виктор

Рождение ребёнка
29.08.1976

Дочь: Гетманская Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Гетманский Виктор

Смерть
16.03.2013

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