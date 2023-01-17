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Киляков Игнатий Алексеевич

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Место рождения

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

04.06.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности
1939 г.р.
1941 г.р.

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Киляков Виталий

Мать ребёнка: Килякова Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
03.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Килякова Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
1939

Сын: Киляков Иван

Мать ребёнка: Килякова Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
02.05.1941

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Килякова Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Мать ребёнка: Килякова Евдокия Кузьминична

Военная служба
Неизвестно
Советское, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
04.06.1942
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