Киляков Игнатий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти04.06.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Киляков Виталий
Мать ребёнка: Килякова Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
03.11.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Килякова Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
1939
Сын: Киляков Иван
Мать ребёнка: Килякова Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
02.05.1941
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Килякова Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Мать ребёнка: Килякова Евдокия Кузьминична
Военная служба
Неизвестно
Советское, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
04.06.1942