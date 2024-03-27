(Сулейманова) Нарифя
Место рожденияс. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
с. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1914
Сын: Садеков Ахат
Отец ребёнка: Ситдик Садек
с.Ново-Мочалей Петряксинского р-на
Рождение ребёнка
1916
Сын: Сатдеков Ахмат
Отец ребёнка: Ситдик Садек
с.Ново-Мочалей Петряксинского р-на
Рождение ребёнка
1922
Сын: Садеков Хайдар
Отец ребёнка: Ситдик Садек
с.Ново-Мочалей Петряксинского р-на
Рождение ребёнка
07.09.1924
Дочь: Насретдинова Рахиля
Отец ребёнка: Ситдик Садек
Рождение ребёнка
12.10.1927
Дочь: Невретдинова Ражия
Отец ребёнка: Ситдик Садек
Новомочалей СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гафиря
Отец ребёнка: Ситдик Садек
Смерть
Неизвестно
с. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.