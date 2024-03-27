(Сулейманова) Нарифя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сулейманова) Нарифя

Место рождения

с. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1914

Сын: Садеков Ахат

Отец ребёнка: Ситдик Садек

с.Ново-Мочалей Петряксинского р-на
Рождение ребёнка
1916

Сын: Сатдеков Ахмат

Отец ребёнка: Ситдик Садек

с.Ново-Мочалей Петряксинского р-на
Рождение ребёнка
1922

Сын: Садеков Хайдар

Отец ребёнка: Ситдик Садек

с.Ново-Мочалей Петряксинского р-на
Рождение ребёнка
07.09.1924

Дочь: Насретдинова Рахиля

Отец ребёнка: Ситдик Садек

Рождение ребёнка
12.10.1927

Дочь: Невретдинова Ражия

Отец ребёнка: Ситдик Садек

Новомочалей СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гафиря

Отец ребёнка: Ситдик Садек

Смерть
Неизвестно
с. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.
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